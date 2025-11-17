Понедельник, 17 ноября, 2025
3.5 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

Долг по зарплате в рязанской автошколе превысил 200 тысяч

Анастасия Мериакри
Image by Freepik

Прокуратура Советского района города Рязани провела проверку по обращению местного жителя, касающуюся соблюдения трудового законодательства.

В ходе проверки было установлено, что заявитель, согласно трудовому договору, работает в одной из автошкол Рязани. Однако его заработная плата не была выплачена в установленный срок, что является нарушением законодательства. Общая сумма задолженности превысила 200 тысяч рублей.

Прокурор направил представление руководителю организации и возбудил административное дело по статье 5.27 КоАП РФ (часть 6) за невыплату заработной платы в установленный срок.

Контроль за устранением выявленных нарушений продолжается.

Читайте также  В Рыбновском районе выявили нарушения в проекте госзакупки

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Новости России

Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...
Происшествия

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Читайте также

Мужчина намеревался убить знакомого, так как тот выгонял его из дома в Сасово

Происшествия

Две женщины погибли в выходные в результате ДТП в Рязанской области

Происшествия

В Рязани экс-главврач Центра гигиены получила 14 лет колонии и штраф 20 млн за взятки

Главные новости

В Рязани поймали мигранта, разбившего остановку общественного транспорта 

Главные новости

Санкции ЕС мешают бегству экс-губернатора Любимова, но суд оставил его в СИЗО

Главные новости

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области вечером 16 ноября

Происшествия