Долг по зарплате в рязанской автошколе превысил 200 тысяч

Прокуратура Советского района города Рязани провела проверку по обращению местного жителя, касающуюся соблюдения трудового законодательства.

В ходе проверки было установлено, что заявитель, согласно трудовому договору, работает в одной из автошкол Рязани. Однако его заработная плата не была выплачена в установленный срок, что является нарушением законодательства. Общая сумма задолженности превысила 200 тысяч рублей.

Прокурор направил представление руководителю организации и возбудил административное дело по статье 5.27 КоАП РФ (часть 6) за невыплату заработной платы в установленный срок.

Контроль за устранением выявленных нарушений продолжается.