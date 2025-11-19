Среда, 19 ноября, 2025
Десятки домов остались без отопления и горячей воды в Рязани

Анастасия Мериакри
Изображение от Freepik

Отопление и горячую воду отключили в Рязани. Без ресурса остались десятки домов.

В связи с ремонтными работами на участке теплотрассы, расположенном рядом с домом №18 по улице Сенной, 19 ноября до 20:00 прекращена подача горячего водоснабжения и отопления по следующим адресам:

  • ул. Семинарская, д. 17, 19, 19 к.1, 19 к.2, 35, 35 к.1;
  • ул. Сенная, д. 3, 18;
  • ул. Соборная, д. 2, 3, 4, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 46, 48, 52б;
  • ул. Павлова, д. 52;
  • ул. Пожалостина, д. 52;
  • ул. Почтовая, д. 54 к.1, 62;
  • ул. Кольцова, д. 2, 4, 6;
  • ул. Каляева, д. 1;
  • ул. Некрасова, д. 20, 20 к.1.

Под отключение также попадают:

  • Детский сад №123 «Сказка» (ул. Павлова, д. 52);
  • Гимназия №2;
  • Школа №6.

В случае возникновения вопросов или необходимости дополнительной информации, обращайтесь по телефону 55-05-86.

