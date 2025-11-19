Среда, 19 ноября, 2025
Критик Владимир Кантор рассказал, как писать театральные рецензии в Рязанском театре драмы

Полина Иманова

17 ноября в стенах Рязанского драмтеатра под эгидой Х фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной. Семья» театровед и критик Владимир Кантор провёл лекцию о назначении и особенностях театральных рецензий – как он сам подчёркивает, текстов крайне важных, резонирующих с эмоциями зрителей через слова автора, критика. На встрече присутствовали как представители СМИ региона, так и участники «Свиданий», в том числе студентки ГИТИСа.

«Смыслы спектакля лежат в театральном зале. Театральный критик – тот, кто пытается их сформулировать»

Разумеется, в первую очередь в своих рассуждениях спикер обрисовал эту фундаментальную связь между театром, зрителем и рецензентом, который как бы находится «меж двух огней», пытаясь объективно отразить содержание и форму спектакля, уловить и передать отношение смотрящих и, наконец, высказать своё мнение – именно что мнение, а не пустую похвалу ради галочки. По мнению театроведа, в современной театральной журналистике, как ни странно, не хватает грамотно и с уважением сформулированной критики, а ведь именно она во многом помогает храмам искусства выходить на всё новые и новые уровни качества («Критик так же влияет на театр, как театр влияет на публику» – эта цитата еще раз подкрепляет справедливость модели, в которой здоровая оценка мотивирует более внимательный подход к постановкам, что в свою очередь формирует лучший вкус у ценителей артистического мастерства).

В целом Владимир Кантор отмечает кризис культурной публицистики – помимо вышеуказанной непритязательности текстов и невысокого процента тематических изданий несправедливо забываются по-настоящему интересные поджанры, такие как, например, режиссёрский и актёрский портреты, проблемная статья и другие.

Но что же именно должна нести за собой качественная, не сухая рецензия?

Говоря о функциях рассматриваемых материалов, спикер сделал акцент на исторической – театральная рецензия существует в контексте эпохи. Так, постановка по сюжету, основанному на событиях Великой Отечественной войны, воспринималась совершенно иначе людьми, заставшими то время, в отличие от того, какой мы воспринимаем её сейчас.

Если говорить о примерах более позитивных, театровед привёл ситуацию, когда рецензент вычеркнул из своего материала абзац об одном из ключевых героев пьесы из-за того, что актёр, исполняющий его роль, критично выразился о вреде курения в ответ на вопрос, не найдется ли у него сигарета. Словом, рецензия вслед за спектаклем даёт нам еще один «слепок времени» со всеми его высокодуховными и прозаичными деталями.

Ещё одна важная составляющая рецензии помимо контекста – это анализ компонентов пьесы, а именно актёрской игры, сценографии, световой партитуры, костюмов, музыки и мизансцен. Наконец, подобно тому, как это происходит в художественной литературе, образцовая рецензия обладает и своим сюжетом, прослеживать который не менее интересно, чем события самого спектакля. Лично я бы причислила сюда еще и ритм.

В рамках лекции спикер подсветил также и многие другие вопросы, вроде разных подходов к написанию рецензий («Кто-то думает, что критик ничего не должен знать о театре, кто-то – что должен быть знаком с режиссёром, актёрами и понимать, к чему театр стремится»), театре как инструменте общности («Театр – это место, где человек может спасти от одиночества, если говорить прямо»), важности обратной связи, что примечательно, как позитивной, так и критической, для актёров. Завершилась лекция, пожалуй, самым значимым утверждением, рифмующимся с тематикой фестиваля, о том, что театр в национальном масштабе в равной степени формирует нашу идентичность и позволяет вступить в диалог с другими культурами, понять, как много между нами разного, но, что не менее ценно, и общего.

