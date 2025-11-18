Вторник, 18 ноября, 2025
Павел Малков: Год 930-летия Рязани завершаем большим зимним праздником

Анастасия Мериакри
Губернатор Павел Малков прокомментировал мероприятия, которые запланировано провести в регионе в рамках проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2026 года».

«Год 930-летия Рязани завершаем большим зимним праздником. Проект «Новогодняя столица» Министерства культуры России стал доброй традицией и важной частью подготовки к главному празднику страны, – отметил Павел Малков. – С 13 декабря по 10 января рязанцев и гостей региона ждет яркая и насыщенная программа».

Центральной площадкой станет Лыбедский бульвар: тематические зоны, арт-объекты, новогодние и гастрономические ярмарки, каток и многое другое. На главной сцене у цирка пройдут праздничные концерты и театрализованные представления.

По словам Губернатора, новогоднее настроение будет повсюду: на Рязанской ВДНХ и Подбелке, в Лесопарке и ЦПКиО, театрах, музеях, парках и общественных местах. Каждый подготовил свои сюрпризы и активности.

Подробности – на сайте проекта.

