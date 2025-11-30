Зима придет в Центральную Россию во второй половине декабря

Зима в Центральную Россию, включая Рязанскую область, придёт во второй половине декабря. Об этом сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Ноябрь в Москве оказался на 4,3 градуса теплее климатической нормы и занимает второе место среди самых тёплых ноябрей в истории метеонаблюдений, уступая лишь ноябрю 2013 года. Осадков за уходящий месяц выпало 74 мм, что составляет 143% от среднемесячной нормы.

По прогнозам синоптиков, декабрь также ожидается тёплым. Среднемесячная температура на большей части Русской равнины, включая Центральную Россию, будет на 3-5 градусов выше климатической нормы. Для жителей столицы это означает, что ночью температура будет колебаться около -8,6 градусов, а днём около -3,5 градусов.

Количество осадков в декабре ожидается ниже нормы на 10-20%. В столице норма осадков составляет 51 мм, а снежный покров к Новому году должен достигнуть 19 см.

Метеорологическая зима, то есть переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, ожидается не раньше второй половины декабря, что на месяц позже обычного. Устойчивый снежный покров, вероятно, сформируется не ранее четвёртой пятидневки декабря.