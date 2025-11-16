Воскресенье, 16 ноября, 2025
0.9 C
Рязань
Рязань

Тишковец рассказал, когда в Центральную Россию придёт настоящая зима

Анастасия Мериакри
Изображение: DALL E

В эти выходные жители Центральной России, в том числе рязанцы, впервые ощутили дыхание зимы, при этом, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, настоящая метеорологическая зима пока не наступит. Устойчивого перехода температуры через ноль в сторону отрицательных значений не предвидится.

В Москве и области 16 ноября ожидается пасмурная погода без осадков. Ветер будет дуть с юго-запада и юга со скоростью 3-8 м/с. Температура не поднимется выше 0 градусов. Вечером давление составит 747 мм рт. ст., а ночью продолжит снижаться.

В ночь на 17 ноября антициклон сохранит своё влияние. При переменной облачности и отсутствии осадков температура опустится до -1…-3 градусов. Днём придёт тёплый фронт с североатлантического циклона, центр которого находится над Прибалтикой. Погода станет облачной, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега или дождя. На западе и северо-западе Подмосковья утром местами ожидаются ледяные дожди, которые могут затронуть и Москву. Ветер усилится до 6-11 м/с. Вечером температура поднимется до +2…+5 градусов, а давление упадёт до 738 мм рт. ст.

Во вторник 18 ноября в тёплом секторе циклона погода будет пасмурной с дождём. Ожидаются осадки до 10-12 литров на квадратный метр, а за сутки — до 15 литров или 30% месячной нормы. Снежный покров растает ненадолго, но не повсеместно. Ночью температура поднимется до +3…+6 градусов, а днём — до +7…+10 градусов. Вечером холодный фронт прорвётся, и порывы ветра достигнут 16 м/с. Температура воздуха понизится до +2…+5 градусов.

В ночь на среду 19 ноября холодный фронт сместится на юг, оставив после себя холодный воздух. Местами пройдёт кратковременный снег, и температура опустится до нуля, а на северо-западе могут быть заморозки. Вся влага, выпавшая накануне, замёрзнет, образуя гололедицу толщиной до 1-2 см на дорогах. Днём гребень антициклона принесёт улучшение погоды, и температура поднимется до 0…+3 градусов. Вечером ожидается слабый «минус».

В четверг 20 ноября вечером осадки в столичном регионе маловероятны, температура опустится до 0…-3 градусов. Днём циклон, двигающийся по Черноземью, может принести небольшой снег, а температура останется около 0 градусов.

В пятницу 21 ноября наступит оттепель благодаря западно-восточному переносу воздушных масс. Погода будет пасмурной. Ночью температура останется около 0 градусов, а днём поднимется до +3 градусов.

Следующие выходные будут дождливыми и пасмурными. В субботу 22 ноября в тёплом секторе циклона ожидается очень дождливая погода. Вечером с приближением холодного фронта пройдут мокрый снег и обычный снег, температура будет от +1 до +4 градусов.

В воскресенье, 23 ноября, при усилении антициклона с запада погода начнёт улучшаться. Утром возможны слабые заморозки, а днём температура поднимется до слабого «плюса».

Метеорологическая зима в Центральной России пока не наступит. Сугробы, по словам Евгения Тишковца, не появятся до конца осени. Настоящая зима придёт в Центральную Россию только с наступлением календарной зимы.

