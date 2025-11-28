Новогодняя столица-2026
Стало известно, когда завершится ремонт дороги на въезде в Касимовский округ

Валерия Мединская

В Рязанской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. О ходе ремонта сообщили в региональном Минтрансе.

Ремонтный участок протяженностью 12 км проходит по Шиловскому шоссе и находится на границе Шиловского района и Касимовского округа, тем самым соединяя два муниципалитета. Рядом с дорогой расположены деревня Сидорово и село Токарево. В Токарево находится храм Святителя Николая Чудотворца, важный социальный объект для местных жителей. 

На объекте специалистами подрядной организации выполнены работы по замене старого асфальтобетонного покрытия на новое. Сейчас подрядчик выполняет устройство тротуаров, скоро приступят к нанесению разметки и установке дорожных знаков. Завершение работ на объекте запланировано в декабре текущего года. 

Напомним, что в этом году по нацпроекту в Касимовском округе завершили капитальный ремонт моста через реку Сынтулка, а также завершают ремонт дороги Дмитриево-Данево-Семенчуково.

