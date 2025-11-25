На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

Во время пожара в городе Касимов погибла женщина, 1941 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании в жилом одноэтажном доме поступило 24 ноября в 10:11. На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы.

По данным МЧС, жилой дом был повреждён огнём.

В группе «Типичный Касимов» ВКонтакте размещён пост с просьбой о помощи. По словам автора сообщения, после пожара в соседнем доме сгорел и дом её родителей. Людям необходимо помочь.