На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

Алексей Самохин
Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Во время пожара в городе Касимов погибла женщина, 1941 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области. 

Сообщение о возгорании в жилом одноэтажном доме поступило 24 ноября в 10:11. На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 

По данным МЧС, жилой дом был повреждён огнём. 

В группе «Типичный Касимов» ВКонтакте размещён пост с просьбой о помощи. По словам автора сообщения, после пожара в соседнем доме сгорел и дом её родителей. Людям необходимо помочь.

