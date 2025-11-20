Четверг, 20 ноября, 2025
Тепличный комбинат «Рязанские росы» готовится выйти на полную производственную мощность

Алексей Самохин

Единственный в ЦФО производитель тепличных баклажанов ООО «Рязанские росы» выйдет на полную производственную мощность в начале 2026 года. Об этом замгендиректора по производству Алексей Сурков сообщил генеральному директору Корпорации развития Вячеславу Несину в ходе визита в тепличный комплекс вблизи деревни Ивкино Рязанского района. 

Путь от идеи до реализации проекта с объемом инвестиций около 3 млрд рублей занял более пяти лет, и в минувшем феврале инвестор высадил первые овощные культуры. 

На площади 6 гектаров под единой крышей расположены административный блок, хозяйственные помещения, ирригационный цех, теплицы. 

При выращивании применяют метод гидропоники, при котором грунт заменяет сельскохозяйственная минеральная вата. Еще один агросекрет комбината – метод прививки. Так, стебель баклажана прививают к корню томата, имеющего более мощную, устойчивую к болезням и стрессовым условиям корневую систему, что дает больший потенциал урожая. 

На комбинате придерживаются экологичного подхода, чтобы выращивать полезные и натуральные овощи. Здесь создают и автоматически поддерживают уникальный природный микроклимат. Программа следит за эффективной работой систем отопления, вентиляции, зашторивания, полива, освещения, контроля влажности. 

Вместо химических средств защиты растений применяют биологический метод, при котором с вредителями борются хищные насекомые – энтомофаги, а с болезнями полезные бактерии, которые не дают развиваться патогенам. Также применяют технологию естественного опыления с помощью шмелей. Комбинат единственный в ЦФО производит баклажаны зимой, применяя искусственное освещение растений от 17 до 20 часов в сутки. 

В теплицах выращивают традиционные фиолетовые баклажаны, а также круглые и полосатые сорта. Второе направление комплекса – выращивание короткоплодных огурцов. Сейчас урожайность теплицы в 2 га достигает 20 тонн баклажанов в неделю. План урожайности на будущий год составляет 57 кг с кв. м. Баклажаны собирают весом от 280 до 330 грамм и фасуют в лотки. 

– Мы предлагаем продукт, с которым можем конкурировать на рынке. Выпускаем качественную, полезную продукцию, применяя натуральные методы выращивания, – отметил Алексей Сурков.

Свою продукцию компания поставляет в торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», «ВкусВилл» и другим федеральным игрокам. 

– У вас масштабный серьезный инвестпроект по производству экологически чистого, натурального продукта, которым регион может гордиться. Мы готовы оказывать вам всестороннюю поддержку и помогать в решении насущных вопросов, возникающих при его реализации, – отметил Вячеслав Несин.

В планах инвестора запустить производственную линию для выращивания собственной рассады.

