Шоколадные фабрики Рязанской области развивают экспортное направление

Продукция рязанских кондитерских фабрик известна не только в нашем регионе и по всей стране, но и за её пределами. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова.

В Рязанской области работают пять производителей шоколада и кондитерских изделий: фабрики «Верность качеству», «Конфеста», «Барри Каллебаут НЛ Раша» (Касимов), филиал фабрики «Красный Октябрь» — «Производство №2» (Рязань) и компания «Юнион», включающая мастерскую шоколада ручной работы «Шоко Руа» и сахарную мануфактуру «СахароварЪ». Их продукция, включая шоколад, конфеты, сувениры и сырьё для кондитерского производства, славится высоким качеством и разнообразием вкусов.

Юлия Швакова отметила, что успех компаний во многом зависит от эффективного использования государственной поддержки. Особенно это касается фабрик «Верность качеству» и «Конфеста».

Фабрика «Верность качеству» производит премиальный шоколад и конфеты, постоянно совершенствуя производственные процессы и качество продукции. В рамках нацпроекта «Производительность труда» предприятие оптимизировало производство шоколадных конфет «Ассорти», увеличив выработку более чем на 50%. Заёмные средства Государственного фонда развития промышленности были использованы для модернизации производства: реконструировано производственное помещение, закуплена формовочная линия, планируется модернизация отливочной линии.

Фабрика «Конфеста», также участвовавшая в профильном федеральном проекте, повысила производительность на 43% на выбранном направлении. В 2023 году предприятие получило заём от Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области на сумму 20 млн рублей для приобретения оборудования. На полях Петербургского международного экономического форума в 2025 году фабрика подписала соглашение с правительством Рязанской области о расширении производственных мощностей (инвестиции — 1,2 млрд рублей, 100 новых рабочих мест).

Обе фабрики активно развивают экспортное направление, поставляя свою продукцию в Китай, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Беларусь, Армению, Узбекистан, Киргизию, Иорданию и Сербию. Расширение рынков сбыта стало результатом участия компаний в международных выставках как в России, так и за рубежом, а также в бизнес-миссиях при поддержке Рязанского центра экспорта. По итогам этих мероприятий фабрики заключили не менее 10 экспортных контрактов.

Юлия Швакова подчеркнула, что правительство продолжит поддерживать «шоколадных» производителей, которые вносят значительный вклад в экономику региона через налоги и рабочие места. Их продукция уже стала визитной карточкой Рязанской области, делая регион более привлекательным для туристов.