Новогодняя столица-2026
Среда, 26 ноября, 2025
3.6 C
Рязань
Все события Рязани и областиЭкономика и бизнес

Шоколадные фабрики Рязанской области развивают экспортное направление

Анастасия Мериакри

Продукция рязанских кондитерских фабрик известна не только в нашем регионе и по всей стране, но и за её пределами. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова.

В Рязанской области работают пять производителей шоколада и кондитерских изделий: фабрики «Верность качеству», «Конфеста», «Барри Каллебаут НЛ Раша» (Касимов), филиал фабрики «Красный Октябрь» — «Производство №2» (Рязань) и компания «Юнион», включающая мастерскую шоколада ручной работы «Шоко Руа» и сахарную мануфактуру «СахароварЪ». Их продукция, включая шоколад, конфеты, сувениры и сырьё для кондитерского производства, славится высоким качеством и разнообразием вкусов.

Юлия Швакова отметила, что успех компаний во многом зависит от эффективного использования государственной поддержки. Особенно это касается фабрик «Верность качеству» и «Конфеста».

Фабрика «Верность качеству» производит премиальный шоколад и конфеты, постоянно совершенствуя производственные процессы и качество продукции. В рамках нацпроекта «Производительность труда» предприятие оптимизировало производство шоколадных конфет «Ассорти», увеличив выработку более чем на 50%. Заёмные средства Государственного фонда развития промышленности были использованы для модернизации производства: реконструировано производственное помещение, закуплена формовочная линия, планируется модернизация отливочной линии.

Читайте также  Доходы Рязани в 2026 году составят 19,5 млрд рублей, расходы — 20,2 млрд рублей

Фабрика «Конфеста», также участвовавшая в профильном федеральном проекте, повысила производительность на 43% на выбранном направлении. В 2023 году предприятие получило заём от Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области на сумму 20 млн рублей для приобретения оборудования. На полях Петербургского международного экономического форума в 2025 году фабрика подписала соглашение с правительством Рязанской области о расширении производственных мощностей (инвестиции — 1,2 млрд рублей, 100 новых рабочих мест).

Обе фабрики активно развивают экспортное направление, поставляя свою продукцию в Китай, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Беларусь, Армению, Узбекистан, Киргизию, Иорданию и Сербию. Расширение рынков сбыта стало результатом участия компаний в международных выставках как в России, так и за рубежом, а также в бизнес-миссиях при поддержке Рязанского центра экспорта. По итогам этих мероприятий фабрики заключили не менее 10 экспортных контрактов.

Юлия Швакова подчеркнула, что правительство продолжит поддерживать «шоколадных» производителей, которые вносят значительный вклад в экономику региона через налоги и рабочие места. Их продукция уже стала визитной карточкой Рязанской области, делая регион более привлекательным для туристов.

Шоколадные фабрики Рязанской области развивают экспортное направление
Шоколадные фабрики Рязанской области развивают экспортное направление
Шоколадные фабрики Рязанской области развивают экспортное направление

Другие материалы рубрики

Т2 нарастила выручку от партнерств на 18% год к году

Рязанские племенные предприятия вывозят животных в регионы РФ и в Казахстан

«Рязанская энергетическая сбытовая компания» получила свидетельство о владении «зелёной» генерации энергии

Более 110 работодателей Рязани получили письма с рекомендациями повысить зарплату работникам

Прошли публичные слушания по рассмотрению проекта областного бюджета на 2026 год

Доходы Рязани в 2026 году составят 19,5 млрд. рублей

Самые читаемые материалы

Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Происшествия

Массовое отключение воды произойдет в Рязани с 26 по 27 ноября

Отключение произойдет в связи с ремонтом.
Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Общество

Спасская набережная благоустроена в Рязанской области за 90 млн рублей

В рамках проекта оборудованы две прогулочные зоны, в том числе в районе детского дома творчества.
Происшествия

Пожарных заметили на крыше АЗС в Рязани 

Автозаправка находится около ТЦ «Круиз». Официальная информация о происшествии не поступала.