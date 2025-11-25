Разин скрывается в США, продюсера «Ласкового мая» ищут за аферу на полмиллиарда

Продюсер легендарной группы «Ласковый май» Андрей Разин, ставший фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, определился с местом своего убежища. Несмотря на наличие турецкого гражданства, шоумен предпочёл скрыться от российских правоохранителей за океаном — в Соединенных Штатах Америки. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили источники в силовых структурах, возвращаться на родину для дачи показаний Разин категорически не намерен.

По версии следствия, Разин годами использовал поддельный договор с поэтом и композитором Сергеем Кузнецовым, автором песен группы, о передаче прав, чтобы получать авторские отчисления. Экспертиза, проведенная в рамках расследования, уже оценила предварительный ущерб в 500 миллионов рублей. При этом следователи не исключают, что к финалу расследования эта цифра может вырасти. Вдова Сергея Кузнецова официально признана потерпевшей стороной.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) было возбуждено еще в 2021 году. По словам адвоката семьи Юрия Шатунова Асель Мухтаровой-Казарновской, речь идет о присвоении лицензионных вознаграждений, которые по праву должны были достаться создателю песен, а не продюсеру.

Сейчас Андрей Разин объявлен в межгосударственный розыск, постановление о привлечении его в качестве обвиняемого вынесено заочно. Если продюсера все же удастся вернуть в Россию, ему грозит до десяти лет колонии.