Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
0.6 C
Рязань
НовостиНовости России

Разин скрывается в США, продюсера «Ласкового мая» ищут за аферу на полмиллиарда

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Продюсер легендарной группы «Ласковый май» Андрей Разин, ставший фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, определился с местом своего убежища. Несмотря на наличие турецкого гражданства, шоумен предпочёл скрыться от российских правоохранителей за океаном — в Соединенных Штатах Америки. Об этом пишет ТАСС. 

Как сообщили источники в силовых структурах, возвращаться на родину для дачи показаний Разин категорически не намерен.

По версии следствия, Разин годами использовал поддельный договор с поэтом и композитором Сергеем Кузнецовым, автором песен группы, о передаче прав, чтобы получать авторские отчисления. Экспертиза, проведенная в рамках расследования, уже оценила предварительный ущерб в 500 миллионов рублей. При этом следователи не исключают, что к финалу расследования эта цифра может вырасти. Вдова Сергея Кузнецова официально признана потерпевшей стороной.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) было возбуждено еще в 2021 году. По словам адвоката семьи Юрия Шатунова Асель Мухтаровой-Казарновской, речь идет о присвоении лицензионных вознаграждений, которые по праву должны были достаться создателю песен, а не продюсеру.

Читайте также  SHOT: взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом 

Сейчас Андрей Разин объявлен в межгосударственный розыск, постановление о привлечении его в качестве обвиняемого вынесено заочно. Если продюсера все же удастся вернуть в Россию, ему грозит до десяти лет колонии. 

Другие материалы рубрики

Уехавший Меладзе нашел способ зарабатывать миллионы в России

Бульдог Алмазик съел трусы хозяйки и попал на операционный стол

Эксперт рассказал, на что Россия не жалеет «Кинжалы» и «Калибры»

Две трети россиян назвали несправедливой идею запретить скидки на маркетплейсах

Похищавших ветеранов СВО преступников задержали в Москве

В Волгограде умерла женщина, которую гоняли по больницам с приступами удушья

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Погода

Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают
Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Новости России

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Если пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых укрылась в...
Новости России

Волгоградцы придумали способ вернуть мобильный интернет

Работа мобильного интернета нормализуется в Волгоградской области при установке...