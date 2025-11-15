Новая версия пропажи семьи Усольцевых связана с сорвавшейся сделкой

Новая версия пропажи семьи Усольцевых в красноярской тайге связана с сорвавшейся сделкой, пишет «Сиб.фм» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
По словам местных жителей, в последние дни перед исчезновением Сергей и Ирина вели себя странно и нервно.
По предварительной информации, речь идет о большой сумме денег, но детали пока не разглашают в интересах следствия.
Издание также привело слова красноярцев, которые утверждают, что Усольцевы спешно распродавали часть имущества перед походом и проявляли повышенную осторожность.
Читайте также:
На месте исчезновения семьи Усольцевых пропал без вести опытный таежник
У пропавшего в тайге Усольцева нашелся сын в США
Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева
Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.
Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.