Понедельник, 22 мая, 2023
На главнуюНовости мира

Невменяемый мужчина задушил знакомую и спрятал в колею от колёс сельхозтехники

7info

В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Юхновского района, обвиняемого в убийстве. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, осенью 2021 года мужчина задушил знакомую, а тело спрятал в колею от колёс сельхозтехники, прикопав землёй.

Полтора года убитая числилась пропавшей без вести. Весной 2023 года оперативники получили информацию о причастности к убийству 38-летнего мужчины. После задержания подозреваемый признался в преступлении, показал, где спрятал тело.

Задержанный страдает психическим заболеванием. Экспертиза признала человека невменяемым. Дело передано в суд, который решит вопрос о принятии мер принудительного лечения в специализированном стационаре.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Губернатор Белгородской области заявил о массированной информационной атаке

Цель атаки, по словам Гладкова, вызвать панику на фоне массированного обстрела Грайворонского района.

В ДТП под Рязанью погиб водитель квадроцикла

Всё случилось 21 мая приблизительно в 22.50 в Рязанском районе на 20-м километре автодороги «Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов».

Более 70 человек приняли участие в старте нового сезона рыбатлона в Рязани

Беговой круг на данном водоеме был небольшим — примерно 1 км — поэтому с бегом справились все без исключения, даже дети и пенсионеры.

Конец весны 2023-го запомнят все: популярный астролог предрекла тревожное событие

Произошедшее сильно повлияет на Россию.

Россиянам напомнили, как отдыхаем 12 июня и кому придётся выйти на работу в праздничные дни

День России — праздничный день, поэтому наступят длинные выходные.

Специалисты рассказали, как меньше потеть в жару

В жару стоит скорректировать свои некоторые привычки.

В Рязани у Николо-Ямского храма засняли масштабный крестный ход

За священнослужителями следуют десятки верующих.

Психолог назвала шесть причин, почему у вас мало денег

Причина «блоков» на хороший заработок кроется в шести личных страхах человека и его плохих привычках, которые можно проработать.

Энтомолог рассказал, кого в первую очередь кусают комары

По словам специалиста, есть люди, у кого при здоровой температуре 36,6°C кожные покровы и конечности прохладные, а есть те, кто всегда тёплый. Последних и выбирают комары в качестве жертвы.

В центре Рязани остановились троллейбусы

Движение затруднено в сторону Московского.

На трассе «Дон» в Елецком районе ночью 22 мая сгорел автобус

Пожар произошёл в 01.26 на 380-м километре автодороги на платном участке. Огонь повредил транспортное средство на всей площади.

Бананы признают социально значимым продуктом в России

Такую меру поручено рассмотреть Минэкономразвития по итогам совещания правительственной комиссии по экономическому развитию
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации