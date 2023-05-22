Невменяемый мужчина задушил знакомую и спрятал в колею от колёс сельхозтехники

В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Юхновского района, обвиняемого в убийстве. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, осенью 2021 года мужчина задушил знакомую, а тело спрятал в колею от колёс сельхозтехники, прикопав землёй.

Полтора года убитая числилась пропавшей без вести. Весной 2023 года оперативники получили информацию о причастности к убийству 38-летнего мужчины. После задержания подозреваемый признался в преступлении, показал, где спрятал тело.

Задержанный страдает психическим заболеванием. Экспертиза признала человека невменяемым. Дело передано в суд, который решит вопрос о принятии мер принудительного лечения в специализированном стационаре.