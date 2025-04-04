Нетрезвый водитель устроил серьёзное ДТП на улице Вокзальной в Рязани

Днём в четверг, 3 апреля, на улице Вокзальной в Рязани произошло серьёзное ДТП по вине нетрезвого водителя. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

В 15:30 у дома № 5 на улице Вокзальной 38-летний нетрезвый рязанец, управляя автомобилем «Опель Инсигниа», столкнулся с «Киа Спектра» под управлением 18-летнего жителя Рязанского района и «Хендай Гетц» под управлением 22-летней рязанки.

Все водители, участники ДТП, получили различные травмы. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

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Сотрудники ГАИ проводят проверку.