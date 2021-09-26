Несколько важных правил для владельцев домашних животных

Многие из наших читателей могут причислить себя к любителям домашней живности Десятки тысяч рязанцев держат дома кошек, собак, попугаев, хомячков, черепах и прочих милых питомцев. Понятно, что наличие рядом таких замечательных существ не только украшает жизнь и смягчает сердца, но и накладывает на владельца серьезную ответственность. О некоторых важных правилах, которые должны соблюдать владельцы домашних животных, пойдет речь в нашем небольшом обзоре

Многие обязанности тех, кто трепетно относится к братьям нашим меньшим, обозначены в федеральном законе от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными…»

Тарантулам здесь не место

Закон разрешает держать животных в доме, но с с соблюдением санитарных правил: то есть за нашими спутниками нужно убирать — как в самой квартире, так и на лестничной клетке и в лифте. . Иначе соседи вправе обратиться в суд.

Таких зверей, как волк, лисица, медведь, ушастый тюлень или тигр дома держать категорически нельзя. Это касается и экзотических животных, таких как пингвины или тарантулы.

При выгуле животных за ними также нужно убирать

В лифте, на лестничных клетках, на детских и спортивных площадках, на дороге животных нужно держать на руках, на поводке или в переноске — смотря с кем гуляете.

Собак из перечня потенциально опасных пород нужно всегда держать на поводке и в наморднике В этот список правительство включило, например, амбульдогов, бандогов, кавказских овчарок, гибриды волка и собаки. Всего в перечне 12 пород и их метисы.

Закон вроде бы предусматривает выгул четвероногих на специально отведенных площадках, но в Рязани их количество можно пересчитать по пальцам одной руки, да и не каждый хозяин живет от этих мест в шаговой доступности.

Тонкости перевоза

Домашних животных можно перевозить в самолетах, поездах, автобусах, метро и такси. Для каждого вида транспорта свои правила.

В поездах можно провозить вместе с собой крупную собаку в наморднике и на поводке или небольшого питомца в переноске. Больших собак можно перевозить только в купе или СВ, выкупив в нем все места. Животное в переноске можно перевозить в вагонах, где это разрешено Такую информацию можно получить при покупке билета. Один человек может взять с собой не больше двух кошек или некрупных собак. За транспортировку зверей взимается дополнительная плата.

Исключения сделаны для собак-поводырей: они могут бесплатно ездить со своим хозяином, особые правила насчет клеток и переносок на них не действуют.

В самолетах также можно перевозить собак, кошек, других комнатных животных и служебных собак, но авиакомпанию надо обязательно предупредить. Брать животных с собой в салон самолета разрешено только с ее согласия и по установленным правилам. Иначе им придется лететь в багажном отделении. Животные должны быть в контейнерах или клетках. Исключение — собак-поводыри и служебные собаки в салоне самолета.

В автобусах и такси разрешено возить с собой животных и птиц в клетках, контейнерах, коробах и корзинах с глухим дном. Больших собак можно возить в такси — в наморднике, с поводком и подстилкой.

Особо важная вакцина

Животные могут пересекать границы государств и ездить по миру вместе с хозяином или другим сопровождающим лицом. Конечно, есть ограничения, и каждая страна может придумать свои. Например, что в Израиль нельзя ввозить бультерьеров, ротвейлеров и собак некоторых других пород. С такими правилами нужно ознакомиться при подготовке поездки.

Если пробыть за границей больше 90 дней, придется показать животное ветеринару перед тем, как въехать в Россию. Отметка об осмотре должна стоять в ветеринарном паспорте, который как правило необходим при путешествия с питомцем.

Одна из обязанностей владельца животного — оказание своевременной ветеринарной помощи ,в том числе профилактическая вакцинация;

К примеру, прививки от такого опасного заболевания, как бешенство, животным делают бесплатно в государственных и частных ветеринарных клиниках. Иногда медучреждения предлагают комплексную вакцинацию от нескольких болезней. Цены на прививки в рязанских клиниках в среднем колеблются от 150 до 400 рублей.

Пушистое имущество

Как это не покажется странным, животные в России считаются имуществом. Ими можно владеть, пользоваться и распоряжаться, передавать свои права другим.

Домашних животных можно абсолютно легально покупать в магазинах, в питомниках, у частных заводчиков и незнакомых людей на «Авито». . В питомнике животным обычно выдают полный пакет документов: ветеринарный паспорт, метрику, договор. Метрику выдают щенкам и котятам, у взрослых животных ее заменяет родословная. Котят или щенят на «Авито» можно купить без договора и без метрики.

Если по договору животное здоровое и породистое, а на самом деле — больное и из подворотни, у продавца можно потребовать:

вернуть часть денег, снизив цену;

бесплатно вылечить животное;

возместить расходы на лечение;

вернуть все деньги, если животное умерло в результате болезни или оказалось не той породы;

поменять животное на другое.

Продавец может не согласиться компенсировать ущерб, тогда на помощь придет суд. Подтвердить, что животное болело, поможет экспертиза.

Раз животные — это имущество, их можно оставить в наследство. Если составить завещание, можно выбрать, кому достанется питомец. Без завещания наследникам придется решать этот вопрос самим.

В завещание можно вписать условие, что имущество перейдет наследнику, но тот обязан заботиться о животном и содержать его. Это называется завещательным возложением. . Еще можно передать животное в приют и обязать наследников оплачивать содержание. И только на таком условии они получат квартиру.

Животное можно застраховать, а если с ним что-то случится — получить деньги от страховой компании. Такие виды страхования добровольные, поэтому условия договора нужно обсуждать со страховой компанией. Помимо жизни и здоровья животного можно застраховать ответственность его владельца: если пес задерет несколько соседских кур , ущерб оплатит страховая компания.