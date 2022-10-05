Несколько улиц Рязани останутся без газа 6 октября

В четверг, 6 октября, из-за проведения работ на газопроводе на нескольких улицах Рязани отключат газ. Адреса сообщил сайт городской администрации.

С 7 до 20 часов без газа останутся:

— улица Макаренко;

— 3, 4, 5, 6-й проезды улицы Новой;

— проезд Белинского, дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13;

— улица Белинского, дома № 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19/37, 21/20, 23;

— улица Боголюбова, дом № 54;

— улица Тургенева;

— улица Радиозаводская, дом 8;

— улица Новая, дома с 15/2 по 51 по нечётной стороне.

Работы производит АО «Рязаньгоргаз».

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