Несколько улиц Рязани останутся без газа 6 октября

В четверг, 6 октября, из-за проведения работ на газопроводе на нескольких улицах Рязани отключат газ. Адреса сообщил сайт городской администрации.
С 7 до 20 часов без газа останутся:
— улица Макаренко;
— 3, 4, 5, 6-й проезды улицы Новой;
— проезд Белинского, дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13;
— улица Белинского, дома № 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19/37, 21/20, 23;
— улица Боголюбова, дом № 54;
— улица Тургенева;
— улица Радиозаводская, дом 8;
— улица Новая, дома с 15/2 по 51 по нечётной стороне.
Работы производит АО «Рязаньгоргаз».
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