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Среда, 23 июня, 2021
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Несчастный случай на производстве: что делать?

7info7
Несчастный случай на производстве: что делать?
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7info совместно с прокуратурой Рязанской области продолжает информировать читателей о важных аспектах законодательства, которые регулируют нашу жизнь.

Вместе с прокуратурой Советского района выясняем, что делать, если на производстве произошёл несчастный случай.

В соответствии с трудовым законодательством расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по его поручению.

Расследованию как несчастные случаи подлежат события, в результате которых пострадавшими получены:

  • телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом;
  • тепловой удар;
  • ожог;
  • обморожение;
  • утопление;
  • поражение электрическим током, молнией, излучением;
  • укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми и др.

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить извещение по установленной форме:

  • в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (Государственная инспекция труда);
  • в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
  • в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
  • работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай;
  • в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу;
  • в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток также обязан направить извещение по установленной форме в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов.

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