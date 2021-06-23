Несчастный случай на производстве: что делать?

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7info совместно с прокуратурой Рязанской области продолжает информировать читателей о важных аспектах законодательства, которые регулируют нашу жизнь.

Вместе с прокуратурой Советского района выясняем, что делать, если на производстве произошёл несчастный случай.

В соответствии с трудовым законодательством расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по его поручению.

Расследованию как несчастные случаи подлежат события, в результате которых пострадавшими получены:

телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом;

тепловой удар;

ожог;

обморожение;

утопление;

поражение электрическим током, молнией, излучением;

укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми и др.

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить извещение по установленной форме:

в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (Государственная инспекция труда);

в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай;

в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу;

в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток также обязан направить извещение по установленной форме в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов.