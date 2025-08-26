Несанкционированная свалка образовалась вблизи мест захоронения ветеранов ВОВ

Несанкционированная свалка образовалась вблизи мест захоронения ветеранов Великой Отечественной войны в Рязанской области. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.
На личный прием прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва пришла внучка участницы Великой Отечественной войны. Она обратилась с вопросом по благоустройству места захоронения ветерана.
В результате проведенной проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Несанкционированная свалка отходов вблизи мест захоронения ветеранов Великой Отечественной войны ликвидирована. Главе администрации округа внесено представление.
Ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ.