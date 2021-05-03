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Диетолог Маргарита Макуха рассказала, что неправильная обжарка шашлыка может вызвать рак. При этом специалист назвала главные правила приготовления здорового мяса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, шашлыки лучше делать из нежирного натурального мяса. Мариновать его нужно обязательно, но своими силами.

— Старайтесь выбирать мясо нежирных сортов или подрезайте жир перед приготовлением. Когда он капает с мяса на угли, образуется больше дыма, а это приводит к образованию канцерогенов, способных привести к развитию раковых опухолей. Поэтому чаще переворачивайте мясо при приготовлении, — посоветовала Маргарита Макуха.

Диетолог напомнила, что полуфабрикаты, сосиски и колбасы остаются вредными даже при приготовлении на гриле.

— Маринад помогает уменьшить количество канцерогенов на 57-88%, а также нейтрализует микробы. Для этого можно использовать уксус, травы — розмарин, куркуму, специи, чеснок, масло, — рассказала специалист.

Не стоит и пережаривать мясо. Дело в том, что употребление в пищу пережаренных или обугленных частей мяса может увеличить риск развития рака органов желудочно-кишечного тракта.