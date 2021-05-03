Диетолог Маргарита Макуха рассказала, что неправильная обжарка шашлыка может вызвать рак. При этом специалист назвала главные правила приготовления здорового мяса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, шашлыки лучше делать из нежирного натурального мяса. Мариновать его нужно обязательно, но своими силами.
Диетолог напомнила, что полуфабрикаты, сосиски и колбасы остаются вредными даже при приготовлении на гриле.
Не стоит и пережаривать мясо. Дело в том, что употребление в пищу пережаренных или обугленных частей мяса может увеличить риск развития рака органов желудочно-кишечного тракта.