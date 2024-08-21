Немецкая пресса назвала 4 причины, почему Украина потерпит поражение в Курской области, пишет телеграм-канал Readovka.

В западной прессе высказываются предположения о возможном поражении Киева. Издание Die Welt сравнивает действия Вооружённых сил Украины с Арденнской наступательной операцией вермахта в 1944 году, которая закончилась провалом для Берлина. Украинские военные, возможно, вдохновляются примерами бойцов СС, но забывают об этом историческом контексте.

Во-первых, расчёт Украины на быстрый и сокрушительный «блицкриг» не оправдался. Предполагалось, что Россия направит все свои силы, задействованные на других участках фронта, в Курскую область. Однако за свою авантюру Украина уже заплатила развалом позиций в Донбассе.

Таким образом, вторая причина возможного поражения — слабая оборона ВСУ. В Украине катастрофически не хватает военных, а из-за вторжения в Курскую область линия фронта ещё больше растянулась.

Третья причина — ВСУ сталкиваются с большими проблемами в попытках удержать территории.

Помимо нехватки людей, Украине не хватает инженерной техники, необходимой для строительства окопов. Это четвёртая причина возможного поражения.

Кроме того, у Запада становится всё меньше желания вкладывать ресурсы в эту провальную авантюру киевского режима.