Нейрохирург Наумов: спать лучше на спине на жёстком или полужёстком матрасе

Наш позвоночник имеет естественные физиологические изгибы, которые начинают формироваться еще в детстве. Эти изгибы называются кифоз и лордоз. S-образная форма позвоночника не является случайной: она помогает организму минимизировать затраты кинетической энергии при вертикальном положении тела. Благодаря этому человек интуитивно ходит правильно, рассказал «Газете.Ru» врач-нейрохирург Денис Наумов, руководитель лаборатории патологии позвоночника и ведущий научный сотрудник СПб НИИФ.

«Современный образ жизни связан с длительным пребыванием в сидячем положении. Поэтому важно соблюдать несколько правил: используйте удобное кресло или стул с жесткой спинкой, на которую можно опираться. Также делайте перерывы каждые 45–60 минут: достаточно встать хотя бы на 5 минут и выполнить легкие упражнения для разминки мышц. Если вы занимаетесь физической нагрузкой в зале, обязательно поднимайте тяжести с использованием правильной техники, которую может показать квалифицированный тренер. Чтобы предотвратить травмы, применяйте поддерживающие устройства, такие как атлетический пояс и фиксаторы», — пояснил он.

Качество сна играет важнейшую роль для здоровья позвоночника. В этой области есть несколько рекомендаций.

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«Ортопедические подушки помогают поддерживать правильное положение шейного отдела позвоночника, предотвращая развитие дегенеративных изменений. Оптимальным положением для сна считается положение на спине. Желательно использовать жесткий или полужесткий матрас — такая основа способствует расслаблению мышечных волокон и обеспечивает полноценный отдых. Интересно, что еще в древности понимали важность жесткой опоры для сна. Например, в японской культуре использовались жесткие банкетки вместо подушек. Это позволяло создать максимально комфортное положение для шейных позвонков, расслабить мышцы и снизить риск дегенеративных изменений», — отметил специалист.

Одним из факторов, запускающих износ межпозвонковых дисков, является снижение тонуса мышц, окружающих позвоночник и поддерживающих его структуру. Поэтому важно вести активный образ жизни и уделять внимание достаточной физической активности.

Еще одной важной привычкой является правильное питание. Сбалансированный рацион, включающий белки, жиры и углеводы, помогает поддерживать оптимальный состав тела, высокий уровень мышечной массы и уменьшать избыток жировой ткани, который негативно влияет на организм.

«И третья рекомендация — отказ от курения, так как оно снижает плотность костной ткани и негативно сказывается на здоровье позвоночника», — подытожил врач.