Неизвестный пытался сжечь уникальный храм Андрея Первозванного

В Ленинградской области неизвестный пытался сжечь уникальный Андрея Первозванного на водах в Приозёрском районе. Подробности сообщает 47news.

Заявление в полицию после обнаружения характерных опалин на бревенчатой стене храма написал 52-летний настоятель. Предположительно злоумышленник проник на территорию по подвесному мосту.

На мосту две двери — с одной сорвали навесной замок, другую просто вышибли.

Инцидент произошел накануне последнего дня работы храма: с конца октября до мая службы не проводятся. Предположений о том, кто мог это сделать, пока нет.

Храм построили на реке Вуокса в 2000 году. Это единственное в мире культовое сооружение, фундаментом которого служит монолитная скала.

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