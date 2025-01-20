Неделя событий в Рязани: выставки, концерты, мастер-классы

В Рязани на предстоящей неделе ожидаются интересные и познавательные мероприятия, которые порадуют жителей и гостей города.

22 января в Рязанском музее путешественников с 9:00 до 18:00 пройдет экскурсия по выставке «Русская Америка». Это уникальное событие позволит погрузиться в увлекательную историю открытия и освоения североамериканских территорий Российской Империи в XIX веке. Гости выставки смогут изучить богатое русское наследие и установить связи Рязанской области с Аляской, что особенно актуально спустя более чем полтора века после продажи колонии.

фото Рязанского музея путешественников

Также в этот день в Рязанской областной детской библиотеке пройдет занятие в студии «Акварелька» с мастер-классом «Заснеженный лес». Начало в 16:00. Под руководством профессионального художника Ирины Чечевой дети смогут не только освоить основы изобразительного искусства, но и развить свои творческие способности. Вход свободный.

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23 января в культурно-досуговом центре «Вдохновение» состоится концерт-лекция «О чем расскажет музыка» в 11:00. Мероприятие, организованное детской филармонией «Детская школа искусств №3», обещает расширить музыкальный кругозор детей. Вход на это событие свободный.

фото культурно-досугового центра «Вдохновение»

А в 12:00 в детской библиотеке-филиале № 5 сотрудники проведут занятие «Чайная история» в рамках проекта «Праздничная библиокухня». Это мероприятие предназначено для читателей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Участники узнают об истории происхождения этого напитка, услышат четыре легенды, посвященные его названию, и узнают, как чай завоевал популярность в России. Во второй части занятия читатели смогут «побывать» в чайной лаборатории, сами смешивая сорта чая, создавая свой уникальный напиток. Завершится встреча дружеским чаепитием с разнообразными сладостями.

24 января станет важным днем для любителей театра, так как в Музее истории молодежного движения с 10:00 до 18:00 пройдет событие «Галай: театральное мастерство». Здесь состоится беседа с друзьями семьи Владимира Павловича Галая и его учениками. Галай был знаковой фигурой театрального мира Рязани в 40-60-х годах XX века, он считается основателем Пионерского театра, который работал в Доме пионеров и клубе «Красное Знамя».

Помимо этого с 11:30 до 14:00 в Рязанском государственном областном художественном музее им. И. П. Пожалостина пройдет программа «Симфония мужества». Участники услышат рассказ о трагических событиях Великой Отечественной войны, о дне блокадного Ленинграда, мужестве и героизме его жителей. Узнают о Тане Савичевой, чей дневник стал символом той войны, и о том, когда и почему была написана легендарная симфония Дмитрия Шостаковича, известная как «Ленинградская».

фото художественного музея им. И. П. Пожалостина

25 января с 11:00 до 13:00 в Рязанском государственном областном художественном музее им. И. П. Пожалостина пройдет мастер-класс АртГамма «Заюшкина избушка». Участники научатся создавать стилизованные изображения, которые лежат в основе анимации. Это поможет увереннее использовать такие приемы, как «обобщение» и «упрощение» в своих работах. В процессе мастер-класса присутствующие смогут экспериментировать с цветами, формами и художественными решениями, вдохновляясь произведениями, представленными на выставке художника-мультипликатора Леонида Пожидаева «Художник и кино».

фото художественного музея им. И. П. Пожалостина

Также 25 января в выставочном зале с 16:00 до 18:00 состоится открытие выставки «Солнечный квадрат. 30 лет спустя». Эта выставка представит около ста произведений пятидесяти авторов, среди которых есть поколение детей основателей объединения. Сергей Радюк вспоминает: «В 2001 году российский искусствовед, историк искусства Леонид Бажанов сказал о «Солнечном квадрате»: «Если вы продержитесь лет 15 или 20, то ваш вклад в культуру России станет подобен вкладу в неё «передвижников» или «мирискусников». Годы идут, «Солнечный квадрат» живёт, развивается, взрослеет: выросли дети и растут внуки основателей товарищества, рождаются новые интересные художники, работает мастерская-школа, и пока мы интересны детям, у нас есть будущее».

26 января в 14:00 в библиотеке-филиале № 13 пройдет литературный час «Поет зима — аукает». Зима — это одно из самых красивых и загадочных времен года. Она приносит с собой не только холод и снег, но и неповторимую атмосферу, которая inspirирует многих поэтов и писателей. Участники мероприятия смогут насладиться чтением стихов и рассказов о зиме, обсудить её красоту и загадки, а также поделиться своими любимыми зимними произведениями.

фото Библиотеки-филиала № 13

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