Воскресенье, 18 сентября, 2022
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Неадекватный мужчина устроил ночную «бомбардировку» в Липецке

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В Липецке местный житель устроил ночную «бомбардировку» для припаркованных во дворе иномарок, пишет Липецк Медиа.

Инцидент произошел воскресенье, 18 сентября, перед домом № 14 по улице Бунина. Как стало известно, злоумышленник прицельно кидал с балкона первого этажа стеклянные предметы в машины.

На кадрах видно, как липчанин забегал квартиру за новым «оружием». По словам очевидцев, поврежден как минимум «Мерседес».

В итоге все тротуары и проезжая часть перед домом оказались усеяны осколками. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

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