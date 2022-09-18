Неадекватный мужчина устроил ночную «бомбардировку» в Липецке

В Липецке местный житель устроил ночную «бомбардировку» для припаркованных во дворе иномарок, пишет Липецк Медиа.

Инцидент произошел воскресенье, 18 сентября, перед домом № 14 по улице Бунина. Как стало известно, злоумышленник прицельно кидал с балкона первого этажа стеклянные предметы в машины.

На кадрах видно, как липчанин забегал квартиру за новым «оружием». По словам очевидцев, поврежден как минимум «Мерседес».

В итоге все тротуары и проезжая часть перед домом оказались усеяны осколками. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.