Не качу, куда хочу. Что можно и что нельзя водителям электросамокатов

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Сегодняшнее молодое поколение трудно удивить новой разновидностью смартфона или компьютерной игрой с максимальным эффектом присутствия и умопомрачительными спецэффектами. Гаджеты учат видеть весь мир, не выходя из дома, но многим из нас хочется ощутить свободу передвижения в реальном мире, не тратя больших денег на покупку машины или мотоцикла, оставаясь на гребне прогресса

Пешеход с моторчиком

Электросамокаты ворвались в российскую реальность всего несколько лет назад, но быстро завоевали популярность как модное развлечение, экологичный и сравнительно доступный транспорт. В рязанских магазинах основная масса такой техники предлагается по цене от 10 до 60 тысяч рублей. Максимальная скорость миниатюрного электротранспорта варьируется от 12 до 35 километров в час, а ход на одной аккумуляторной зарядке от 6 до 60 километров.

По действующим правилам дорожного движения водитель электросамоката, если его мощность не более четырёх киловатт, а скорость не превышает 50 километров в час, приравнен к пешеходам. Так же как люди на роликовых коньках и те, кто пользуется санками, детскими или инвалидными колясками.

В связи с этим водительское удостоверение, как и шлем для управления самокатом не требуется. Если вы передвигаетесь на самокате, то необходимо перемещаться по тротуарам, пешеходным и велодорожкам.

Если тротуаров или дорожек нет, можно двигаться по обочинам дорог или по краю проезжей части. Делать это необходимо навстречу потоку движения.

Если едете вечером или ночью, необходимо иметь иметь на одежде светоотражающие элементы.

Если мощность самоката по паспорту выше 4 кВт, а скорость больше 50 км/ч, то для того, чтобы им управлять, потребуется водительское удостоверение категории М.

Большинство моделей самокатов не обладают подобными характеристиками, поэтому все те,кто управляет таким транспортом в случае нарушения ПДД несут такую же ответственность, как и обычные пешеходы .

Берегите инструкцию

Ради безопасности водителя инспекторы ГАИ рекомендуют не перевозить на самокатах детей и тяжелые грузы, не разгонять своё транспортное средство до скорости, превышающей ту ,что указана в инструкции. Иначе тормозная система может просто не сработать.

Во время поездки лучше не пользоваться мобильным телефоном или наушниками, иначе можно не услышать гудок проезжающего автомобиля или другой предупреждающий звук. Во избежании травм при столкновении даже с небольшими препятствиями возьмите с собой шлем и специальную защитную амуницию. Пусть эти аксессуары и не обязательны, помните, что никаких других систем безопасности у самоката нет.

Приобретя миниатюрный электротранспорт, не выбрасывайте инструкцию к самокату. Хранить её закон не обязывает, но если что-то случится, то будет проще общаться с сотрудниками ГИБДД.

Почти мопед

Такой случай может произойти и с человеком, который взял самокат напрокат. Подобные услуги, кстати, оказываются и в Рязани. В этом случае вся ответственность лежит на пользователе и, как правило, при возникновении ДТП арендатор должен возместить владельцу стоимость транспортного средства. Пункт проката, работающий в нашем городе, может взыскать за порчу и вывод из строя техники до 70 тысяч рублей.

Большинство электросамокатов по своей мощности и скорости не приравниваются к мопедам, но специалисты в сфере безопасности дорожного движения, как и сотрудники пунктов проката, рекомендуют начинать пользоваться этим транспортом с 16 лет.