Названы знаки зодиака, представителям которых весна 2022 года принесёт много неприятностей

Весенние месяцы для представителей трёх знаков зодиака принесут много проблем и бед, считают астрологи. О тех, кого ждёт «чёрная полоса», сообщило издание Утро.ру.

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Плотным кольцом неудачи окружат Тельцов. Ожидается и кризис в отношениях с близкими, и неприятности на работе, и непонимание со стороны друзей. Воздержитесь от долгосрочного планирования, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Представителям знака Близнецы звёзды также сулят неудачную весну. И, скорее всего, проблемы будут связаны со здоровьем. Но присмотреться нужно не только к состоянию организма, но и к отношениям со своей второй половинкой. Разгромить любовный фронт могут внезапные неприятные признания и даже измены.

На голову раков весной 2022 года свалится также много проблем. В основном все неприятности ожидаются в профессиональной сфере. Их причина кроется и в недопонимании начальства, и в конфликте с коллегами, и в проваленных с треском проектах. Вряд ли вы лишитесь работы, но в «чёрный список» сотрудников компании можете попасть с лёгкостью.

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