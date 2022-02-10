Названы знаки зодиака, которым не везёт больше всего

Астрологи назвали знаки зодиака, представителям которых везёт меньше других, сообщает 5-tv.ru.

В антирейтинг вошли Раки, Козероги, Рыбы.

Рак — знак зодиака, представителям которого чаще других приходится сталкиваться с неприятностями. Раки чересчур уверенны в себе, своих силах, в результате не могут здраво оценивать ситуацию. Раки вечно парят в мечтах, в результате чего оказываются не приспособлены к решению реальных житейских проблем.

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Вселенная не любит представителей этого знака, не даёт им новых шансов и перспектив.

Второе место в списке неудачников занимают Козероги. Люди, рождённые под этим знаком, не верят в совпадения, счастливые случаи, в результате приятные неожиданности с ними никогда не происходят. Специалисты рекомендуют козерогам визуализировать желаемое, настраиваться на позитивный лад.

Ещё одни неудачники — Рыбы. Представителям этого знака зодиака не раз приходилось переживать периоды, когда все буквально валилось из рук. Люди, рождённые под этим знаком, с удовольствием копаются в себе, критикую себя, осуждают. В результате неудачи становятся Неудачами. Астрологи рекомендуют перестать винить во всем себя, научить воспринимать любые неудачи с юмором.