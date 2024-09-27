Названы суммы, за которые люди различных профессий готовы работать в школе

Бухгалтеры готовы перейти на должность учителей математики с зарплатой в среднем 80 тысяч рублей в месяц, а программисты — за 200 тысяч рублей. Сервис SuperJob, специализирующийся на поиске работы, провёл исследование, чтобы выяснить, на какую зарплату представители различных профессий готовы стать школьными учителями по предметам, связанным с их профессиональной деятельностью. В опросе приняли участие 5000 человек из 10 разных профессиональных групп.

Среди всех профессий самые высокие зарплатные ожидания у программистов. Они хотят получать в среднем 200 тысяч рублей в месяц за преподавание математики или информатики в школах. Их минимальные ожидания составляют 80 тысяч рублей, максимальные — 350 тысяч.

Врачи занимают второе место по уровню требований: медики готовы обучать школьников химии или биологии за 150 тысяч рублей в месяц в среднем, верхний предел зарплатных ожиданий — 300 тысяч.

На третьем месте инженеры, которые согласны преподавать математику или физику за 130 тысяч рублей в месяц.

Геологи и геодезисты готовы учить географии за 100 тысяч рублей в месяц. Экономисты назвали ту же сумму за уроки математики, юристы — за уроки истории или обществознания, редакторы — за преподавание русского языка, а переводчики — за уроки иностранных языков. Тренеры также согласны преподавать физическую культуру за 100 тысяч рублей в месяц.

Самые скромные зарплатные ожидания у бухгалтеров: они готовы обучать математике за 80 тысяч рублей в месяц. Правда, среди них больше всего тех, кто не хочет работать в школе — 16%. Столько же нежелающих оказалось среди программистов. На втором месте по числу отказов — редакторы (11%), на третьем — инженеры (10%).

Самыми готовыми к работе в школе оказались геологи и тренеры, среди которых менее 1% не заинтересованы в преподавании.