Вторник, 6 августа, 2024

Названы сроки открытия обновлённых общественных пространств в Рязани

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта администрации

Глава администрации города Виталий Артемов провел объезд Рязани, чтобы оценить ход благоустройства общественных пространств по программе местных инициатив. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В Педагогическом сквере идут работы по обустройству тротуаров, монтажу освещения, выполнению озеленения. Открытие обновленного сквера запланировано на вторую половину августа.

В Центральном парке культуры и отдыха активно ведется строительство новой волейбольной площадки, открытие которой намечено на конец августа.

В сквере у Рязанского Дворца молодежи в августе появится новая детская площадка с современным оборудованием.

На территории Музея кузнечного ремесла по ул. Интернациональной ведется благоустройство с установкой арт-объектов, ограждения, освещения, выполняется озеленение.

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