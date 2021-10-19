Названы симптомы, предупреждающие о высоком холестерине

Физические ощущения в руках, ногах, других частях организма могут свидетельствовать о высоком уровне холестерина. Об этом, со ссылкой на данные больниц Medicover, сообщает «МедикФорум».

Один из симптомов — боли в руке или ноге. Они могут возникать из-за закупорки кровеносных сосудов при повышенном уровне холестерина.

Ещё один симптом — покалывания в конечностях. Они возникают из-за «загустения» крови, затрудняющем кровоток.

На закупорку сосудов вокруг сердца могут указывать боли с левой стороны груди. Иногда такая боль распространяется до шеи.

О закупорке кровеносных сосудов холестерином говорят частые боли в затылке.

Медики рекомендуют людям регулярно проверять свой уровень холестерина.