Названы самые востребованные профессии в Рязанской области и уровень их зарплат

Аналитики hh.ru подвели итоги состояния рынка труда в Рязанской области за 7 месяцев этого года и выяснили, какие профессии оказались самыми востребованными у местного бизнеса.

По итогам семи месяцев 2025 года работодатели Рязанской области разместили более 41 тыс. вакансий. Лидерами по востребованности стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — для этих специалистов на hh.ru было опубликовано более 3,2 тыс. предложений, что составляет 8% от общего числа рабочих мест в регионе.

На втором месте — менеджеры по продажам и по работе с клиентами (2,7 тыс. вакансий, или 7%), на третьем — операторы call-центра (2 тыс. вакансий, или 5%).

В топ-20 наиболее востребованных этим летом профессий вошли торговые, сервисные, транспортные, медицинские, инженерно-технические, квалифицированные рабочие и административные специальности. На эти профессии в совокупности приходится 52% всего спроса на кадры в регионе с начала года.

Сколько зарабатывают востребованные специалисты в Рязанской области?

Между тем самые востребованные профессии не всегда являются самыми высокооплачиваемыми. В 2025 году в Рязанской области лидерами по уровню дохода среди наиболее востребованных стали курьеры — медианная зарплата составляет 148,8 тыс. рублей. На втором месте — токари (129,2 тыс. рублей), на третьем — сварщики (117,5 тыс. рублей).

В то же время, несмотря на высокий спрос, уборщицы зарабатывают в среднем 33,2 тыс. рублей, что на 34 тыс. меньше средней зарплаты по региону.