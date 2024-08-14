Названы самые полезные ягоды, которые можно купить в августе

Август — это сезон для многих видов ягод, рассказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, в августе можно полакомиться ежевикой, смородиной и голубикой.

Ежевика — одна из главных ягод сезона. Она сочетает в себе насыщенный вкус и множество полезных свойств. В ней много витаминов и антиоксидантов.

Август — время, когда малина достигает пика своего плодоношения. Чёрная и красная смородина также остаются актуальными в августе. Эти небольшие, но очень полезные ягодки содержат витамины C и K.

Голубика — настоящая витаминная бомба, особенно полезная для зрения и иммунитета. Она плодоносит до конца августа.

Кроме того, в конце августа начинается сезон винограда. Он помогает укрепить сердечно-сосудистую систему благодаря содержанию флавоноидов и антиоксидантов.

Для тех, кто предпочитает более терпкие вкусы, в августе созревает черноплодная рябина. Эти ягоды богаты антоцианами и полифенолами. Сезонные ягоды не только вкусны, но и помогают сохранить наше здоровье и хорошее настроение до конца года, заключил Чаплин.