Российские ракеты «Кинжал» и «Калибр» нанесли удары по Львову в рамках масштабной операции возмездия, о которой ранее предупреждал президент Владимир Путин, пишет «Московский комсомолец».

Ночные атаки продолжались несколько часов, освещая город огненными вспышками. По утру выяснилось, что целью ударов стали стратегически важные объекты, поражение которых ожидалось ещё в 2022 году.

На протяжении более полутора часов украинские мониторинговые каналы передавали сообщения о ракетных ударах по всей стране. Мощные пожары охватили территории от Одессы до Львова, что заставило многих вспомнить о заявлении Путина по поводу возмездия.

В течение всей ночи беспилотные аппараты, включая разведывательные дроны, активно обследовали украинскую территорию, выявляя цели и позиции ПВО. С 5 часов утра началась массированная атака ракетами, численность которых, по данным мониторингов, достигла десятков.

Ракеты «Кинжал» и «Калибр» поражали не только объекты инфраструктуры во Львове, но и военные цели, включая личный состав противника. В то же время, по сообщениям местных жителей, одна из украинских ракет ПВО поразила гражданское здание.

Судя по интенсивности атак на аэродромы, российские военные целенаправленно поражали объекты, связанные с истребителями F-16. К 06:20 по московскому времени все ракеты достигли целей, завершающий удар нанесли Ту-22 по острову Змеиный в Чёрном море.

Сергей Лебедев, координатор подполья в Николаеве, отметил, что точное определение всех поражённых объектов требует времени. Он также указал на возможность того, что некоторые удары могли быть результатом работы местной ПВО. Кроме того, Лебедев сообщил о нанесении удара по гостинице, где находились иностранные гости, что стало уже обыденностью. Под атаку также попал ключевой железнодорожный узел, через который ВСУ перевозят военные грузы. К утру стало ясно, что разведка успешно выполнила свою задачу по выявлению и ликвидации особо важных целей.

Среди поражённых объектов оказался военный аэродром в Коломые, Ивано-Франковская область, где, по имеющимся данным, находились истребители F-16. Также поступили сведения об ударах по целям в Волынской, Ровенской и Житомирской областях. Во Львове удар был нанесён по железнодорожному вокзалу, ключевому для поставок иностранного вооружения.

Аэродромы, железнодорожные узлы, склады и энергетическая инфраструктура — все эти цели были приоритетными для уничтожения.

Теперь ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Калибр» направлены на объекты, связанные с поставками оружия, центры подготовки военных специалистов и склады боеприпасов. Основная задача — разрушение логистических цепочек поставок вооружения — активно выполняется в эти дни.