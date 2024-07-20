Суббота, 20 июля, 2024

Названы основные версии убийства главной русофобки Украины Фарион

Автор: powder

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Глава МВД Украины Игорь Клименко назвал основные версии бывшего депутата Рады Ирины Фарион, сообщил ТАСС.

Покушение на политика, известную активной русофобской позицией, произошло накануне. Неизвестный выстрелил ей в голову во Львове. Информация о смерти Фарион появилась поздно вечером в пятницу.

Правоохранители считают, что бывшего депутата могли убить из личной неприязни, а также в связи с ее «общественно-политической деятельностью».

Сообщалось о задержании стрелявшего, но затем нацполиция Украины опровергла эти данные.

Фарион возмущалась большим количеством русскоговорящих жителей Львова. Кроме того, она не считала украинцами бойцов ВСУ, которые говорят на русском языке.

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