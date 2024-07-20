Названы основные версии убийства главной русофобки Украины Фарион

Глава МВД Украины Игорь Клименко назвал основные версии бывшего депутата Рады Ирины Фарион, сообщил ТАСС.

Покушение на политика, известную активной русофобской позицией, произошло накануне. Неизвестный выстрелил ей в голову во Львове. Информация о смерти Фарион появилась поздно вечером в пятницу.

Правоохранители считают, что бывшего депутата могли убить из личной неприязни, а также в связи с ее «общественно-политической деятельностью».

Сообщалось о задержании стрелявшего, но затем нацполиция Украины опровергла эти данные.

Фарион возмущалась большим количеством русскоговорящих жителей Львова. Кроме того, она не считала украинцами бойцов ВСУ, которые говорят на русском языке.