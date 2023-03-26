Названа причина жуткой трагедии в Екатеринбурге, где мать убила двух детей и себя

Один из родственников жительницы Екатеринбурга, которая, предположительно, убила двух своих маленьких детей, назвали изданию E1.RU вероятную причину трагедии.

Тела детей 2015 и 2018 годов рождения обнаружили 25 марта в частном доме. По предварительной версии, мать убила их. После этого она пришла к многоэтажке на Технической и покончила собой. Труп нашли неподалеку от детской площадки.

Собеседник портала уточнил, что женщине диагностировали серьезную психическую болезнь и принимала лекарства по рецепту врача.

«Не так давно она уже пыталась свести счеты с жизнью, но ее успели откачать. К сожалению, никто не думал, что может все так закончиться, — рассказал родственник.

По его словам, погибшая любила своих детей и заботилась о них. По какой причине женщина решила забрать с собой на тот свет детей, до сих пор неясно.