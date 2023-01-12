Четверг, 12 января, 2023
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Назван знак зодиака, который станет абсолютным любимчиком фортуны в 2023 году

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Астрологи заглянули в будущее и сделали вывод, какой из представителей зодиакального круга станет самым счастливым в 2023 году. Рождённых под этим знаком зодиака можно назвать любимчиками фортуны в наступившем году: им удастся удвоить капитал, заработать небывалый авторитет у влиятельных людей. Но за свалившийся на голову этого знака успех всё-таки придётся заплатить сполна.

Речь идёт о Весах. В 2023 году им удастся добиться небывалого финансового благополучия. Новые проекты, перспективная работа, одобрение начальства — всё это о Весах в наступившем году. Представители этого знака в буквальном смысле будут фонтанировать прибыльными идеями, и это не смогут не заметить окружающие.

Астрологи предупреждают: не стоит рано радоваться. На финансовый успех, который ознаменует судьбы Весов, обратят внимание завистники. Они-то и смогут помешать их стремительной карьере.

Чтобы избежать косых взглядов, сплетен и вмешательства в вашу жизнь, постарайтесь сконцентрироваться на работе, не отвлекаться на чужие разговоры и не реагировать на провокации.

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