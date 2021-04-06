Назван возможный претендент на должность Бурмистрова

Заместителем мэра Рязани, курирующим городское хозяйство, может стать Борис Ясинский, пишет «Новая газета».

Напомним, ранее пост занимал Владимир Бурмистров, уволившийся 23 марта. Он курировал в мэрии управления энергетики и ЖКХ, транспорта, благоустройства, исполнял обязанности первого заместителя главы администрации.

Сейчас и. о. первого зама является Алексей Пустовалов. ЖКХ, транспорт, благоустройство курирует Сергей Савин.

Ясинский – заместитель главы администрации Рязанского района по жилищно-коммунальному хозяйству. Чиновнику 29 лет, в 2012 году закончил РГУ имени Есенина по специальности «юриспруденция». Работал в налоговой инспекции.