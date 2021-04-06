5.1 C
Рязань
Вторник, 6 апреля, 2021
На главнуюНовости РязаниВласть
Новости РязаниВласть

Назван возможный претендент на должность Бурмистрова

7info

Заместителем мэра Рязани, курирующим городское хозяйство, может стать Борис Ясинский, пишет «Новая газета». 

Напомним, ранее пост занимал Владимир Бурмистров, уволившийся 23 марта. Он курировал в мэрии управления энергетики и ЖКХ, транспорта, благоустройства, исполнял обязанности первого заместителя главы администрации. 

Сейчас и. о. первого зама является Алексей Пустовалов. ЖКХ, транспорт, благоустройство курирует Сергей Савин.

Ясинский – заместитель главы администрации Рязанского района по жилищно-коммунальному хозяйству. Чиновнику 29 лет, в 2012 году закончил РГУ имени Есенина по специальности «юриспруденция». Работал в налоговой инспекции.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru