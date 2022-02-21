Назначена комиссии для проведения конкурса на должность главы администрации Сапожковского района

Губернатор Рязанской области Николай Любимов назначил членов комиссии по проведению конкурса на должность главы администрации Сапожковского района. Распоряжение опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».
В комиссию включены:
Материкин Владимир Иванович — депутат Рязанской областной Думы;
Сокуров Николай Николаевич — начальник управления по вопросам организации местного самоуправления министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области;
Фомина Жанна Александровна — министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области;
Штонда Татьяна Николаевна — председатель Общественного совета при министерстве по делам территорий и информационной политике Рязанской области.