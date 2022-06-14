Наталью Поклонскую назначили на должность советника генпрокурора РФ

Наталья Поклонская назначена на должность советника генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале 14 июня.

Поклонская отметила, что с переходом на новую работу прекратит вести страницы в социальных сетях и какую-либо публичную деятельность.

— Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ, — заявила она.

Поклонская поблагодарила за добрые пожелания, поддержку и интерес к её службе.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую с должности заместителя главы Россотрудничества.

Фото: Телеграм-канал Натальи Поклонской