Наталья Кузькина из Рязанской области вошла в число победителей проекта «СпортТрек»

В Москве подвели итоги проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который направлен на стимулирование граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». В одной из номинаций наградили жительницу Рязанской области.

На мероприятие были приглашены авторы лучших идей, выявленных по итогам конкурса «Сбор лучших практик ФКиС», среди которых практики по организации спортивных мероприятий, инициативы по развитию общественных организаций и движений и другие. Также на мероприятии присутствовали самые активные участники проекта, набравшие наибольшее количество баллов проекта в приложении «Россия – страна возможностей». В Москву приехали 46 человек из 24 регионов России.

Кульминацией мероприятия стала церемония награждения, в которой приняли участие заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов и проректор Института развития профессионального образования, председатель рабочей группы по проведению Национального чемпионата среди инвалидов и лиц с ОВЗ Абилимпикс Иоанн Клиндухов.

По итогам проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в одной из шести номинаций победителем стала Наталья Кузькина из Рязанской области.

Наталья Кузькина заняла первое место в номинации «Адаптивные виды спорта». Она предложила инициативу по обеспечению доступа к спортивным и активным досуговым программам для детей с ОВЗ.

«Я заняла первое место в номинации «Адаптивные виды спорта». Я уже ранее принимала участие в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всем советую не бояться, подавать заявки на участие в проектах и проявлять инициативу. На самом деле это не только моя победа, но и победа моих учеников и студентов. Очень рада, что приняла участие в «СпортТреке», – поделилась своими впечатлениями Наталья Кузькина.

В рамках финального мероприятия прошла стратегическая сессия на тему перспектив развития проекта «СпортТрек». Участники смогли поделиться обратной связью о проекте и предложить свои идеи по его развитию. Например, прозвучало предложение добавить обучающие видео по продвижению инициатив в социальных сетях с целью привлечения участников. Все идеи будут внимательно изучены, а руководство президентской платформы рассмотрит возможность их реализации.