«Настроены очень серьезно»: эксперт Михайлов объяснил мощные прилеты по Украине

Россия настроена очень серьезно после завершения действия моратория на удары по энергоинфраструктуре, заявил в беседе с «Царьградом» военный эксперт Евгений Михайлов.

Так он прокомментировал мощные удары по Днепропетровску и Изюму.

«Я думаю, что Верховный главнокомандующий принял определенные правильные решения. Сколько они будут продолжаться, эти удары, покажет время. Но если такая информация появляется о масштабных отключениях после ударов, значит, мы настроены очень-очень серьезно», — отметил Михайлов.

По его словам, Россия выдержала месяц и не наносила удары по украинской энергетике, чем показала США приверженность договоренностям.

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Кроме того, недавними ударами Москва продемонстрировала, что может в любой момент отключить всю энергетику тех или иных городов Украины.

Михайлов предположил, что российская армия продолжит отвечать на действия ВСУ, нарушившие мораторий более ста раз.