«Настроены очень серьезно»: эксперт Михайлов объяснил мощные прилеты по Украине

Россия настроена очень серьезно после завершения действия моратория на удары по энергоинфраструктуре, заявил в беседе с «Царьградом» военный эксперт Евгений Михайлов.
Так он прокомментировал мощные удары по Днепропетровску и Изюму.
По его словам, Россия выдержала месяц и не наносила удары по украинской энергетике, чем показала США приверженность договоренностям.
Кроме того, недавними ударами Москва продемонстрировала, что может в любой момент отключить всю энергетику тех или иных городов Украины.
Михайлов предположил, что российская армия продолжит отвечать на действия ВСУ, нарушившие мораторий более ста раз.