7info 07.10.2022 15:11 Настоятель Пронского монастыря игумен Лука обратился к русскому воинству На главнуюНовости Рязани Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) обратился к русскому воинству. Пост священник разместил в социальных сетях. Русское воинство — профессиональное, добровольческое и мобилизованное, любовь ко Господу и Отечеству, к своей семье и всем ближним «вон изгоняет страх»! Вы не «пушечное мясо», а победители, преодолевшие соблазны века сего и вражеские злокозненные сети! Вы вышли из мира житейских благ на передовую войны Света и тьмы!Пусть к укреплению вашему будут эти слова Апокалипсиса, исполняющиеся в наши времена: «И ви́дѣхъ, и се́, ко́нь бѣ́лъ, и сѣдя́й на не́мъ имѣ́яше лу́къ, и да́нъ бы́сть ему́ вѣне́цъ: и изы́де побѣжда́яй, и да побѣди́тъ.»Благословенные всадники белого коня — освобождения русских земель, православной веры и наших людей, с вами Господне благословение, помощь Божья и упование народное! За вами — светлое будущее Отечества нашего и вечная слава Царствия Небесного! Вы вернётесь с Победой и составите основу нашего будущего общества — жертвенно любящего Россию и полагающего жизнь свою для её благоденствия и ради спасения в Вечности всех её верноподданных! Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram Новости СМИ2 Новости СМИ2