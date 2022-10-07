Настоятель Пронского монастыря игумен Лука обратился к русскому воинству

Русское воинство — профессиональное, добровольческое и мобилизованное, любовь ко Господу и Отечеству, к своей семье и всем ближним «вон изгоняет страх»! Вы не «пушечное мясо», а победители, преодолевшие соблазны века сего и вражеские злокозненные сети! Вы вышли из мира житейских благ на передовую войны Света и тьмы!

Пусть к укреплению вашему будут эти слова Апокалипсиса, исполняющиеся в наши времена: «И ви́дѣхъ, и се́, ко́нь бѣ́лъ, и сѣдя́й на не́мъ имѣ́яше лу́къ, и да́нъ бы́сть ему́ вѣне́цъ: и изы́де побѣжда́яй, и да побѣди́тъ.»

Благословенные всадники белого коня — освобождения русских земель, православной веры и наших людей, с вами Господне благословение, помощь Божья и упование народное! За вами — светлое будущее Отечества нашего и вечная слава Царствия Небесного! Вы вернётесь с Победой и составите основу нашего будущего общества — жертвенно любящего Россию и полагающего жизнь свою для её благоденствия и ради спасения в Вечности всех её верноподданных!