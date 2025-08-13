Нарушены сроки капремонта в детском саду № 20 в Рязани

Прокуратура проверила ход ремонтных работ в детском саду № 20 в Рязани. Выявлены нарушения.

В ходе проверки прокуратура оценила ход производства работ. Обнаружены нарушения сроков капитального ремонта, что может привести к срыву образовательного процесса. Этого нельзя допустить.

Объект должен был сдаться до 8 августа 2025 года. На данный момент до сих пор ведутся работы, объект не сдан.

Прокуратура Советского района города Рязани внесла представление заказчику капитального ремонта дошкольного учреждения.