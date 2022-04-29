Народные приметы дня Зосимы Пчельника: 30 апреля открываются врата в потусторонний мир

30 апреля в древности считали особенным днём. Считалось, что именно сегодня открываются врата в потусторонний мир. Почти все традиции и запреты 30 апреля связаны с магическими силами. Нарушать заветы отцов считалось опасным предзнаменованием.

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Чуть позднее, с повсеместным распространением православия, праздник 30 апреля получил название Зосимы Пчельника. Покровитель этого дня – преподобный Зосима Соловецкий. Он, проживая в Поморье, познакомился с двумя иноками по имени Савватий и Герман. Они втроём построили в 1436 году на Соловках первую келью. И совсем скоро будущего святого Зосиму окружили ученики, стараниями которых позже на месте кельи был построен Соловецкий монастырь. На один день приходится праздник Зосимы, а также Савватия, и обоих их пчеловоды считают своими покровителями. Именно поэтому пчеловоды 30 апреля вывозили на пасеки пчёл. Был у наших предков и особый обряд: посреди пасеки чистой скатертью накрывали стол, на него ставили хлеб да соль, да черепок с жаром. Обязательно нужно было взять с собой освящённую воду и свечу. А затем, молясь Зосиме, Савватию и Герману, обойти пасеку со свечой. Саму пасеку кропили освящённой водой. Считалось, что это защищало рой от гибели.

Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 30 апреля

Нельзя в этот день оставлять веники на видном месте. Ведьмы 30 апреля готовятся к ночном шабашу и ищут для себя мётла, залетая во все дома. В народе считали, что ведьмы хватают любой веник, который им понравится. Но после того, как его коснулась колдунья, им нельзя подметать. Несчастье и горести он принесёт в дом.

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Не покупайте вечером хлеб. Тёмные силы могут «схватить» его к себе на шабаш. А домой вернут его заколдованным.

Запрещается переедать на 30 апреля. На стол в этот день обязательно поставьте соль, хлеб, освящённую воду и мёд. Трапезу начните именно с этих блюд и только потом приступите к основной еде.

Не проводите панихиды в этот день и не скорбите о тех, кого нет в живых. Души этих людей будут маяться от тоски и ненароком придут к живым.

Народные приметы 30 апреля

Солнечные лучи 30 апреля сулят плодородный год и хорошую погоду;

Грозовые облака сулят резкое изменение погоды и сильное похолодание;

Дождь на Зосиму Пчельника сулит ясное и жаркое лето;

На какой хлеб пошла пчела, тот будет хорош на зерно;

Если пчелы полетели на цвет, то будет из цвета плод.

Именины 30 апреля отмечают Фёдор, Александр, Иван, Михаил, Адриан.

Сны в ночь на 30 апреля ни в коем случае нельзя рассказывать. Иначе они не сбудутся.