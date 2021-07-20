Народные приметы 21 июля: Что можно, а что нельзя делать на Казанскую летнюю

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21 июля отмечается праздник Казанской иконы Богоматери. История этого дня уходит корнями в 1579 год. Именно тогда девочке из Казани пришло видение, изменившее жизнь многих людей.

Наблюдения за чудотворной иконой позволили выявить некоторые закономерности, которые были описаны в приметах.

К этому дню на Руси созревали ягоды. Собиравшие их именно в этот день люди отмечали особую целебную силу, которой они обладали.

Если в этот день шумели воробьи и светило солнце, то зима обещала быть тёплой.

В этот день не стоит купаться в открытых водоёмах, ругаться и сквернословить.

21 июля верующим христианам рекомендовано посещать церковные службы, читать молитвы.

Занятия творчеством принесут удовольствие и пользу.

В церкви, у образа Богоматери молятся о мире и согласии в семье. Также просят помочь в решении сложных и запутанных дел.