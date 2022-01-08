Народные приметы 9 января: что нельзя и нужно делать в Степанов день

9 января православные христиане вспоминают христианского мученика Стефана. За свою веру в Христа он был до смерти забит камнями.

Православный праздник нашёл отражение и в народном календаре. На Руси этот день называли Степановым. Считалось, что 9 января нужно прощаться со своими печалями и гадать.

Что нельзя и нужно делать 9 января? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 9 января

Реклама

Пастухи в этот день заключали соглашения с крестьянами, у которых была скотина. Сохранилась даже пословица: Степанов день пастуха кормит.

Сегодня чествуют лошадей. Их принято поить из серебряной посуды, убираться в стойлах и защищать их от дурного глаза. Для этого по углам расставляли осиновые колья, которые, якобы, отгоняют ведьм и колдунов.

Девицы 9 января «хоронили» свои печали. Для этого в красном углу дома ставили «пагубную чащу». Девушки по очереди подходили и сливали в эту чашу воду из принесённых сосудов, таким образом, смывая с сердца тоску.

Продолжаются Святки – время гаданий, веселья и шумных игр. Молодые люди ходили по домам, поздравляли односельчан с праздниками. Угощаются в это пору «колядками» – маленькими пирожками с различными начинками.

9 января запрещено пользоваться режущими предметами – ножами, топорами. Хлеб сегодня резать нельзя, нужно ломать.

Женщинам ни в коем случае нельзя шить. В противном случае можно «зашить» своё счастье.

Народные приметы 9 января

Иней на деревьях судит плодородный, хлебный год;

Если 9 января морозно и солнечно, жди урожай пшеницы;

Снегопад сулит много ягод и грибов;