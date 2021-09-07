Народные приметы 8 сентября: что нельзя и что нужно делать в день Натальи-Овсянницы

Овсянник, Наталья-Овсянница, Адрианов день, Натальин день — такие названия в народном календаре прописаны для 8 сентября. С одной стороны, эта дата связана с воспоминаниями о мучениках Андриане и Наталье, которые пострадали за веру христову. С другой — с народной традицией начинать в восьмой день сентября убирать овёс.

Какие приметы существуют для этой даты? Каким поверьям стоит строго следовать и какие запреты нельзя нарушить?

Традиции 8 сентября

Под запретом сегодня лень. Ни в коем случае нельзя сидеть дома. В первую очередь наши предки отправлялись на уборку овса. Если оставались другие дела по хозяйству, принимались за них. Активность на Наталью-Овсянницу вознаградится большим счастьем.

А тот, кто ничего не сделает на Натальин день, до конца жизни проживёт в бедности.

Сегодня ни в коем случае нельзя переедать. Традиционно наши предки ограничивали себя 8 сентября скудной постной пищей. Чревоугодие, шумные застолья и пьянки могли привести к большим проблемам со здоровьем.

На Овсянницу обязательно нужно помогать больным, немощным и нищим. Доброта и забота рано или поздно вернутся в вашу жизнь.

Сегодня обязательно нужно сытно накормить лошадей. Если не сделать этого, зимой хозяйство не будет под защитой.

Часть овса наши предки собирали в небольшой мешочек и клали за иконами. Считалось, что это защищает жилище в зимний период и уберегает его от голода.

Преподобной Наталье в этот день молились женщины. Считалось, что молитва помогает укрепить семейные узы и улучшить взаимоотношения с супругом. А ещё хозяйки срывали в лесу ветку рябины и ставили на обеденный стол. Верили, что рябина помогает напитать сердце мужчины любовью и страстью.

Веточку рябины можно повесить над кроватью того, кому снятся покойники. Рябина способна отгонять дурные мысли, злые силы и уберегает от сглаза.

Мужчины изготавливали на Овсянницу для своих детей крестики из берёзы. Наши предки были уверены, что это сильнейшие амулеты от порчи.

Народные приметы 8 сентября

Если лист берёзы ещё не начал опадать, зима будет суровой и снежной;

Хороший урожай рябины предвещает сильные морозы;

Утренний туман сулит весну со снегопадами;

Если много в лесах грибов, хорошо будет клевать рыба;