Народные приметы 8 ноября: что нельзя и нужно делать в Дмитриев день

Православная церковь 8 ноября вспоминает великомученика Дмитрия Солунского. Житие этого святого связано с временами правления императора Диоклетиана. Занимая высокую дипломатическую должность, Дмитрий проповедовал христианство и обращал в веру сотни людей. Известия о деяниях подданного дошли до правителя. Диоклетиан заточил Дмитрия в темницу, где его начали пытать солдаты. Но никакие боли и унижения не сломили веру в Христа. Тогда заключённого приняли решение казнить Дмитрия.

В народной традиции этот день называют по-разному: Дмитриев или Дмитров (отсылка к церковному празднику), Мироточец (связано с представлении о мироточении мощей святого), Большие Осенины (отсылка к окончательному проводу осени).

В этот день крестьяне подводили хозяйственные итоги года и завершали все осенние дела. Также принято поминать родственников и молиться Дмитрию Солунскому о примирении, даровании терпения и мужества, исцелении глазных болезней. Воинство традиционно просило у святого помощи в битвах.

Что нельзя и что нужно делать в Дмитриев день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 8 ноября

Дмитриевым днём на Руси традиционно завершался брачный сезон. «До Дмитра девка хитра, после Дмитра – не будет такова», – говорили наши предки.

Так как 8 ноября подводят хозяйственные итоги года, необходимо до этого дня раздать все долги. Иначе следующий год пройдёт в бедности.

В Дмитриев день не занимались уборкой, стиркой, готовкой. Это считается большим грехом. День лучше посвятить походу на кладбище и скудному поминальному ужину.

Есть ещё одна традиция – оставлять на тарелке немного еды для покойных родственников. Наши предки верили, что 8 ноября их души требуют особого поминовения.

Народные приметы 8 ноября

К сильному ветру заря окрасилась в красный цвет;

Утром 8 ноября земля покрылась инеем – к снежной зиме;

Если на Дмитриев день устанавливался плотный снежный покров, весной на Пасху ожидали тепло;