22.9 C
Рязань
Понедельник, 7 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Народные приметы 8 июня: что нельзя и что можно делать в Карпов день

7info7
- Advertisement -

8 июня, Карпов день, был особенным в календаре наших предков. Считалось, что сегодня – самое удачное время для рыбалки. В этот день прекрасно ловятся карпы, а хороший улов сулил рыбаку богатство и процветание.

Несмотря на то, что лето только начинается, наши предки уже начинали задумываться о зиме. В этот день они приглашали в дом печника, чтобы он поправил недочёты, а ещё следили за погодой. Она подсказывала крестьянам, какими будут осень и зима.

Что можно и что нельзя делать в день Карпа-карполова

На удачу в этот день под печь бросали корочку каравая. Так наши пращуры пытались задобрить домового.

Хозяйки в этот день выносили горшки под куст цветущего шиповника. Считалось, что это «напитает» домашние приборы удачей на год вперёд.

Людям, которых одолевали худоба и болезни, искали в этот день цветущий шиповник. Если лечь под куст и вдохнуть аромат цветов, здоровье обязательно вернётся.

В Карпов день ни в коем случае нельзя делать домашние дела. Если подмести полы в доме, удача его, к несчастью, покинет.

Народные приметы 8 июня

  • Рыба на поверхности воды играет к сырому лету;
  • Комары летают роем к погожим денькам;
  • Солнце в этот день яркое – к тёплой осени;
  • Прилив реки – к ясной погоде.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,135ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]