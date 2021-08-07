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Суббота, 7 августа, 2021
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Народные приметы 8 августа: что нельзя и что можно делать в Ермолаев день

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Народные приметы 8 августа: что нельзя и что можно делать в Ермолаев день
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8 августа в народном календаре отмечен как Ермолаев день. Для него существует ряд традиций и запретов, которым следовали наши предки.

Что нельзя и что можно делать 8 августа? К каким приметам стоит прислушаться?

Запреты и традиции Ермолаева дня

8 августа нельзя ни с кем ссориться и ругаться. Любое недоброе слово может обернуться против вас. Обязательно следите за тем, что говорите. Будьте терпеливыми и доброжелательными к близким.

До заката никому не рассказывайте свои плохие сны. Считалось, что они могут сбыться и навлечь на человека большие неудачи. Если вам приснился дурной сон, постарайтесь забыть о нём и помолиться.

Запрещено заниматься шитьём и прочим рукоделием. В народе считалось, что это может привести к проблемам в семье. Лучше займитесь готовкой.

Рыбалка и охота сегодня тоже под запретом. За пойманную рыбку или подстреленную дичь небеса могут разгневаться и серьёзно наказать. Как следствие — болезни, горести и большие несчастья.

Сегодня стоит отправиться за травами в лес. Считалось, что они обладают целебной силой и могут поставить на ноги самого безнадёжного больного.

Народные приметы 8 августа

  • В августе много желудей появляется к хорошему и богатому урожаю в этом году;
  • Холодное утро 8 августа предвещает холодную и ненастную зиму;
  • Стая ворон пролетела над домом — к большим бедам;
  • Кошка легла рядом с вами? Наладится личная жизнь, а в дом притянется богатство;
  • Шерстяная нить на руке сегодня поможет уберечься от сглаза.
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